WSJ: Трамп и Маск помирились из-за пожертвований республиканцам в $100 млн

Предприниматель Илон Маск и президент США восстановили отношения после того, как поссорились летом прошлого года из-за налогового законопроекта Белого дома. Бизнесмен готовится пожертвовать не менее $100 млн на предвыборную кампанию республиканцев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Публичный конфликт произошел в июне 2025 года. По данным WSJ, вскоре после этого вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз связывались с господином Маском. Вице-президент, как говорят собеседники издания, считает бизнесмена слишком значимой фигурой. После этого Илон Маск выразил сожаление по поводу некоторых высказываний, утверждают они.

Сейчас Илон Маск и Дональд Трамп общаются примерно раз в месяц, обсуждая ИИ, Китай и международную повестку. WSJ пишет, что президент США, однако, не считает, что отношения можно будет полностью восстановить.