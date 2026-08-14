Составлено ИИ-Ассистентъ

12 августа 2026 года президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что американские вооруженные силы сохранят контроль над Ормузским проливом, несмотря на позицию Ирана, согласно которой Ормуз останется закрытым, пока США не изменят своего поведения и не примут условия Тегерана. С июля 2026 года США возобновили блокаду иранских портов, при этом вице-президент Джей Ди Вэнс 8 августа 2026 года сообщал о прогрессе в переговорах с Тегераном. Ранее, 27 мая 2026 года, США ввели санкции против Управления Ирана по проливам Персидского залива, считая его инструментом Корпуса стражей исламской революции для вымогательства и нарушения санкций.

Зарубежные СМИ сообщают, что Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией конфликта, включая удары по электростанциям и мостам или даже наземную операцию, но каждый раз возвращался к дипломатическим переговорам. В частности, 22 июля 2026 года Трамп пригрозил, что США будут бомбить мосты или электростанции в Иране, включая Тегеран, в случае обстрела иранскими силами судов в Ормузском проливе. В то же время, 6 мая 2026 года Дональд Трамп объявлял о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе для оценки возможности сделки с Ираном.

В условиях сохранения американской блокады Исламской Республики отмечается, что политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает тактику Дональда Трампа «чередованием мира и войны». По его мнению, Трамп намеренно снижает градус военной конфронтации, делая ставку на истощение потенциала Ирана. Это происходит на фоне того, что Иран отказывается идти на уступки, и торговый путь через Ормузский пролив по-прежнему функционирует небезопасно, а также на фоне слухов о возможном дефиците боеприпасов у Пентагона.