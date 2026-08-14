Трамп пригрозил Ирану «в 100 раз более жестким ответом» в случае атаки
Американские военнослужащие полностью контролируют Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что в случае атаки со стороны Ирана вооруженные силы США ответят «в 100 раз сильнее».
«Мы полностью контролируем, мы владеем, в прямом смысле этого слова, Ормузским проливом»,— сказал господин Трамп Fox News. По его словам, американская блокада портов Ирана обходится Тегерану «в сотни миллионов долларов» каждый день.
США возобновили блокаду иранских портов 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. Иран утверждает, что продолжает контролировать Ормузский пролив. Тегеран выдвигал условия для открытия морского коридора. Среди них — снятие санкций, снятие американской блокады с иранских портов, разморозка активов и возмещение ущерба от боевых действий.
12 августа 2026 года президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что американские вооруженные силы сохранят контроль над Ормузским проливом, несмотря на позицию Ирана, согласно которой Ормуз останется закрытым, пока США не изменят своего поведения и не примут условия Тегерана. С июля 2026 года США возобновили блокаду иранских портов, при этом вице-президент Джей Ди Вэнс 8 августа 2026 года сообщал о прогрессе в переговорах с Тегераном. Ранее, 27 мая 2026 года, США ввели санкции против Управления Ирана по проливам Персидского залива, считая его инструментом Корпуса стражей исламской революции для вымогательства и нарушения санкций.
Зарубежные СМИ сообщают, что Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией конфликта, включая удары по электростанциям и мостам или даже наземную операцию, но каждый раз возвращался к дипломатическим переговорам. В частности, 22 июля 2026 года Трамп пригрозил, что США будут бомбить мосты или электростанции в Иране, включая Тегеран, в случае обстрела иранскими силами судов в Ормузском проливе. В то же время, 6 мая 2026 года Дональд Трамп объявлял о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе для оценки возможности сделки с Ираном.
В условиях сохранения американской блокады Исламской Республики отмечается, что политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает тактику Дональда Трампа «чередованием мира и войны». По его мнению, Трамп намеренно снижает градус военной конфронтации, делая ставку на истощение потенциала Ирана. Это происходит на фоне того, что Иран отказывается идти на уступки, и торговый путь через Ормузский пролив по-прежнему функционирует небезопасно, а также на фоне слухов о возможном дефиците боеприпасов у Пентагона.