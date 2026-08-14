Первокурснику в Москве дали четыре года колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 17-летнего первокурсника Дмитровского техникума к четырем годам воспитательной колонии по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о двух постах в Telegram-канале осужденного: изображении с символикой запрещенной организации и голосовом сообщении, которые, по мнению стороны обвинения, пропагандируют и оправдывают деятельность террористической организации. О какой организации идет речь, не уточняется; следствие считает подростка приверженцем неонацистских организаций «Маньяки Культ Убийц» (М. К. У.) (признана террористической и запрещена на территории России) и NS/WP (признана террористической и запрещена на территории России).

Подросток находился под арестом с февраля 2026 года. Изъятые при обыске камуфляжные штаны, лонгслив с надписью «Будь» и шарф «Спартак» ему вернут, а мачете — передадут Росгвардии.