Американского пилота-миссионера освободили после девяти месяцев плена в Нигере

Американский пилот и миссионер Кевин Райдоут, которого похитили в Нигере в октябре 2025 года, освобожден из плена. Об этом сообщила евангелическая миссионерская организация Serving In Mission (SIM) International, в которую он входит.

«Кевин полностью здоров и находится под наблюдением американских властей»,— указано в сообщении SIM. В организации добавили, что Кевин Райдоут скоро воссоединится с семьей.

Кевин Райдоут находился в Нигере по заданию миссионерской организации. Его похитили 21 октября 2025 года возле его дома в Ниамее. Его схватили трое неизвестных мужчин и увезли в регион Тиллабери на западе Нигера, где действуют исламистские боевики, связанные с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (организации признаны террористическими и запрещены в России).

По информации источников Reuters, посредником при заключении сделки по освобождению Кевина Райдоута выступил главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Ливийская сторона заплатила выкуп за заложника, добавил один из собеседников агентства.

Два других источника Reuters сообщили, что в освобождении Кевина Райдоута также участвовал малийский бизнесмен Шериф Ульд Тахар, у которого есть связи с региональными вооруженными группировками и сетями контрабандистов.