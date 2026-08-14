Около 300 экслибрисов представили на выставке «Другие миры» в «Главном проспекте»

В Международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге открылся выставочный проект «Другие миры», который объединил гравюры Уильяма Хогарта, картины Бориса Зворыкина и работы победителей конкурса экслибриса.

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Международный конкурс экслибрисов был посвящен 200-летию собирателя русского фольклора Александра Афанасьева и 240-летию немецкого сказочника Вильгельма Гримма. В нем приняли участие 157 художников из 10 стран, включая Аргентину, Китай, Италию, Турцию и Россию. По итогам конкурса в номинации «Русские народные сказки» первое место заняла Ирина Козуб из Санкт-Петербурга. По зарубежным сказкам первое место заняла Мария Колышкина из Санкт-Петербурга.

«Приятно, что с каждым годом растет количество художников и не меняется количество стран, которые принимают участие в конкурсе. Жюри отметило, что интерес к русскому народному творчеству в странах Китая, Турции, Италии, Казахстана и Белоруссии не уменьшается»,— рассказала на пресс-конференции директор музея экслибриса Людмила Шустова. В экспозиции около 300 уникальных графических произведений.

Помимо экслибрисов на выставке расположены более 200 гравюр английского художника Уильяма Хогарта, которые отражают эпоху Англии XVIII века.

Отдельное внимание уделено миру русской сказки: представлены произведения Бориса Зворыкина к пушкинским сказкам и оригинальные книжные иллюстрации Ивана Билибина.

Эмма Ханнанова