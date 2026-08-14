Apple разослала предупреждения о взломе пользователям в 110 странах за день
Apple 13 августа разослала пуш-уведомления о взломе устройств iPhone, iPad и компьютеров Mac пользователям в 110 странах. Информацию компания подтвердила TechCrunch.
«Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять действия прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройство»,— указано в сообщении, которое получили пользователи. Нажимая на него, человек получает информацию о дальнейших шагах при взломе. Компания пояснила, что присылает его в том случае, если фиксирует, что устройство пытаются взломать.
В тот же день на сайте Apple появилась статья о таких уведомлениях. Компания заверила, что с 2021 года рассылала подобные предупреждения пользователям в 150 странах. Предупреждения также приходят пользователям на электронную почту.
Киберпреступники стали взламывать iPhone обычных пользователей с помощью шпионских программ, таких как Coruna и DarkSword, которые изначально создавались для государственных заказчиков. После заражения iPhone злоумышленники получают удаленный доступ к телефону, включая сообщения, контакты, геолокацию и историю звонков. Распространение таких инструментов снижает порог входа для кибератак и расширяет круг потенциальных целей.
Подобные атаки с использованием «наемных шпионских программ» уже приводили к предупреждениям от Apple в Индии и почти сотне других стран в 2024 году, хотя изначально предполагалось, что такие атаки «спонсировались государством». В то же время, Apple заявляет, что выявленные уязвимости устранены в новых версиях iOS, а вредоносные домены блокируются в браузере Safari.
На фоне участившихся кибератак iPhone и iPad в феврале 2026 года были сертифицированы для обработки секретной информации в странах НАТО Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии (BSI). Устройства на базе iOS 26 и iPadOS 26 могут использоваться для работы с данными уровня NATO Restricted без установки специального ПО, что свидетельствует о признании их встроенных возможностей по безопасности.