Apple разослала предупреждения о взломе пользователям в 110 странах за день

Составлено ИИ-Ассистентъ

Киберпреступники стали взламывать iPhone обычных пользователей с помощью шпионских программ, таких как Coruna и DarkSword, которые изначально создавались для государственных заказчиков. После заражения iPhone злоумышленники получают удаленный доступ к телефону, включая сообщения, контакты, геолокацию и историю звонков. Распространение таких инструментов снижает порог входа для кибератак и расширяет круг потенциальных целей.

Подобные атаки с использованием «наемных шпионских программ» уже приводили к предупреждениям от Apple в Индии и почти сотне других стран в 2024 году, хотя изначально предполагалось, что такие атаки «спонсировались государством». В то же время, Apple заявляет, что выявленные уязвимости устранены в новых версиях iOS, а вредоносные домены блокируются в браузере Safari.

На фоне участившихся кибератак iPhone и iPad в феврале 2026 года были сертифицированы для обработки секретной информации в странах НАТО Федеральным ведомством по информационной безопасности Германии (BSI). Устройства на базе iOS 26 и iPadOS 26 могут использоваться для работы с данными уровня NATO Restricted без установки специального ПО, что свидетельствует о признании их встроенных возможностей по безопасности.