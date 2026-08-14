Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что нанесло удар по инфраструктуре саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Наджране. Пресс-релиз цитирует йеменское государственное информагентство Saba.

Утверждается, что удар был нанесен при помощи БПЛА. Источник агентства также заявил, что хуситы достигли поставленной цели. Информации от Saba или других СМИ о последовавших разрушениях пока нет.

Вчера хуситы атаковали НПЗ компании в Джизане. Движение наносит удары по территории Саудовской Аравии с конца июля. «Ансар Аллах» добивается отмены объявленной королевством морской блокады территорий Йемена, подконтрольных хуситам.