Силы ПВО сбили более 200 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 221 беспилотник вооруженных сил Украины с 8:00 до 20:00 мск над российской территорией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, указано в сводке.

В Белгородской области при ударах БПЛА за день погиб один человек. Еще пятеро пострадали, сообщил оперштаб региона. При ударе ракет и беспилотников по Брянской области погиб один человек, пострадали 10.