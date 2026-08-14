Свердловские аграрии начали уборку зерновых

Аграрии Свердловской области приступили к уборке зерновых культур, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Для проведения кампании в регионе подготовили 4,8 тыс. тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов. Также к работе готовы около 250 зерносушилок.

Земледельцы региона обрабатывают более 760 тыс. га сельхозземель. Почти половина площадей занята кормовыми культурами, еще 43,6% приходится на зерновые и зернобобовые. Кроме того, в области выращивают масличные культуры, картофель и овощи открытого грунта.

Полина Бабинцева