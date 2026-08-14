Нетаньяху назвал Великобританию «Исламской республикой» с ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Лондон за нынешнее отношение к Тель-Авиву в эфире радиостанции ЦАХАЛ. Он назвал Великобританию «первой Исламской республикой, получившей доступ к ядерному оружию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Господин Нетаньяху рассказал, что его всегда восхищала работа британского журналиста Рэндольфа Черчилля (сына Уинстона Черчилля), в том числе его отношение к Израилю. В пример он привел его репортажи во время Шестидневной войны 1967 года.

«Они освещали Шестидневную войну в очень позитивном для нас ключе … Поищите такое в сегодняшней Британии. Что называется, Исламская республика Британия»,— сказал израильский премьер. Проблема мигрантов — одна из самых острых для Великобритании. Осенью прошлого года в Лондоне прошли массовые протесты с призывом к отставке правительства из-за миграционной политики.

Великобритания одновременно признавала Палестину и право Израиля на самооборону в конфликте с ХАМАС. Лейбористы (действующее правительство страны) неоднократно критиковали жесткую военную политику Израиля. Как пишет The Guardian, отношения стран обострились еще сильнее после вступления в должность премьера Энди Бернема, пообещавшего принять дополнительные меры для оказания давления на израильское правительство».