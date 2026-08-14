Бюллетень поделили на семь

Семь партий будет фигурировать в бюллетенях для голосования на выборах в думу ХМАО, которые состоятся в сентябре. Избирательная комиссия ХМАО завершила регистрацию кандидатов по партийным спискам. Впервые за места в окружной думе будут бороться «Новые люди», хотя, по прогнозам эксперта и представителей других партий, ее шансы пройти невелики. Они считают, что на второе место после «Единой России» может рассчитывать ЛДПР.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Избирком Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) зарегистрировал кандидатов по партийным спискам, выдвинутых партиями региона на участие в выборах окружной думы восьмого созыва. Заявления на участие в выборах в думу по единому округу и по одномандатным округам подали семь партий: «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» (СР), «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунисты России». Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Жителям ХМАО предстоит выбрать 20 депутатов по партспискам и 20 — по одномандатным округам.

В седьмом созыве думы ХМАО, который был избран в 2021 году, по партийным спискам большинство получила «Единая Россия» (40,23% голосов). У КПРФ — 17,22%, ЛДПР — 14,64%, «Справедливая Россия» — 7,71% избирателей, Партия пенсионеров — 7,45%. Не смогли преодолеть 5%-й барьер «Коммунисты России» (3,97%), Российская партия свободы и справедливости (2,69%), «Родина» (1,44%). «Новые люди» кандидатов не выставляли. Во всех 19 одномандатных округах победили кандидаты от ЕР. В итоге «Единая Россия» заняла 27 мест в думе ХМАО, КПРФ — шесть (двое из депутатов сложили полномочия в ходе работы думы), ЛДПР — три, а СР и Партия пенсионеров — по одному.

«Единая Россия» подала в избирком партийный список из 65 человек. После регистрации от участия в выборах по собственному желанию отказался один представитель партии, поэтому итоговый список состоит из 64 человек. Из прошлого созыва в новый избираются 16 депутатов, включая спикера думы Бориса Хохрякова и руководителя фракции Наталью Западнову.

У «Справедливой России» возникли сложности еще во время подачи документов — избирком нашел нарушения у 26 кандидатов из заявленных 41, среди самых частых — несоблюдение требований к оформлению сведений о принадлежности кандидата к политической партии и его статусе в ней (такие ошибки нашли у девяти человек), а также отсутствие или неверное заполнение справок о доходах, имуществе и счетах. Кроме того, комиссия фиксировала технические опечатки, нарушение подачи финансовых справок, отсутствие копий бумаг и непредставление или оформление с ошибками сведений об иждивенцах. Еще четверым отказали на этапе подачи списка из-за отсутствия согласия кандидата и полного пакета документов.

В итоге после исправления ошибок зарегистрированы от партии по единому списку были 34 человека из изначальных 45. Как пояснили в окружном избиркоме, у пяти кандидатов нашли нарушения в поданных документах, еще один не был зарегистрирован из-за сокрытия судимости. Среди кандидатов СР нет Михаила Сердюка, который был единственным представителем партии в предыдущем созыве. Первым в списке партии по единому округу выдвинут генеральный директор ООО «ЮграТрансСервис», депутат думы Нягани Константин Айдаков.

От ЛДПР по единому округу зарегистрирован 61 кандидат, двоим отказали в регистрации из-за отсутствия необходимого пакета документов, еще один отказался от участия в выборах. Зиновий Сисак (Сургутская региональная группа) выбыл из списка уже после регистрации. В ЛДПР снятие кандидата объяснили семейными обстоятельствами. Из работавших в седьмом созыве депутатов партии вновь на мандат претендует только глава фракции Виктор Сысун.

От КПРФ по спискам были выдвинуты 60 кандидатов, зарегистрированы — 58. По сведениям избиркома, они сами приняли решение не участвовать в выборах. Партия выдвинула троих кандидатов из присутствовавших в прошлом созыве, включая руководителя фракции Алексея Савинцева.

Партия пенсионеров предоставила список из 32 кандидатов, все были допущены к выборам. Среди них единственный депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев.

От партии «Коммунисты России» в выборах участвуют 25 человек, все они были допущены до голосования. Общерегиональный список возглавил Владимир Дмитриев из Свердловской области.

Партия «Новые люди», которая боролась за места в прошлом созыве, зарегистрировала список из 22 человек. Документы одного кандидата не прошли проверку из-за отсутствия согласия баллотироваться в депутаты и других необходимых документов. Первой в общей части партийного списка значится Марина Стрельникова из Нефтеюганска.

По одномандатным округам ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» выдвинули по 20 кандидатов — по одному на каждый округ. Исключение составляют партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — от них поступили заявления о выдвижении кандидатов по восьми округам, а также «Коммунисты России» — они выдвинули девять кандидатов. СРЗП собиралась зарегистрировать 17 кандидатов, однако одному из них в регистрации было отказано, еще у одного статус регистрации пока не ясен. От партии КПРФ не допустили одного кандидата из Сургутского муниципального района.

В избирательной комиссии ХМАО «Ъ-Урал» сообщили, что ни от одной партии жалоб на проверку документов и нерегистрацию кандидатов не поступало.

Политолог Александр Безделов считает, что, несмотря на сложности в федеральной повестке (нехватка бензина, атаки ВСУ на промышленную и гражданскую инфраструктуру), «Единая Россия» имеет высокий шанс получить стандартные для нее 50% голосов в окружном парламенте. «В регионе довольно спокойная ситуация с социально-экономическими и экологическими проблемами»,— пояснил он.

Второе место, по его мнению, может занять ЛДПР. «ЛДПР перестала конфликтовать с региональными властями, смогла наладить конструктивные отношения с губернатором, его командой и политическим блоком»,— отметил Александр Безделов. По его словам, именно из-за этого у партии может снизиться поддержка, основанная на протестных настроениях, поскольку раньше ЛДПР критиковала губернатора ХМАО Наталью Комарову (возглавляла регион в 2010-2024 годах) и подсвечивала проблемы в муниципалитетах. В эту же кампанию партия входит в более нейтральном статусе.

«На сегодняшний день ЛДПР является второй политической силой в ХМАО, как по количеству законопроектов, так и по работе с избирателями. Мы рассчитываем сохранить эту позицию, и получить 4–5 мандатов»,— подтвердил амбиции Виктор Сысун.

Господин Безделов полагает, что «Новые люди» не смогут пройти пятипроцентный барьер, несмотря на популярность парламентской партии на федеральном уровне. «В Югре не представлены ее региональные отделения и не ведется активной работы с избирателями, а избиратели в ХМАО достаточно консервативны»,— пояснил он.

Александр Безделов назвал СР «самой проблемной партией». По его словам, в избирательную кампанию она вошла в состоянии конфликта как с региональными властями, так и с партийной верхушкой. «Партия вошла в кампанию в сложной ситуации, и эта проблема будет ее преследовать до самого конца голосования. Но она сохраняет шанс на одно место в думе с учетом ее истории в регионе»,— считает господин Безделов.

Анна Капустина