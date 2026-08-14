Дора, Sqwoz Bab, юбилей путча и спектакль внутри квартиры

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Дору, группу «Мегаполис», Sqwoz Bab и АК-47. В музеях — увидеть выставку уральского глянца и рекламы и экспозицию о лицах участников августовского путча. В театральных пространствах — поучаствовать в спектакле променаде о Борисе Рыжем, Владимире Маяковском и Иосифе Бродском и посетить спектакль внутри обычной квартиры . В кино — увидеть фильм-премьеру «Параллельные истории» и «Идиота» Акиры Куросавы . А лекторы расскажут о лениградском рок-андеграунде и истории материализма в философии. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Дора

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Певица Дора

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ивент-холле «Фабрика» 16 августа пройдет концерт исполнительницы Дора. Она известна треками «Младшая сестра», «Втюрилась», «Барбисайз», «Дорадура». Билеты — от 5 до 7,5 тыс. руб.

В атриуме Ельцин-центра 16 августа пройдет концерт-презентация работ участников музыкальной резиденции «Звук Центра». В программе прозвучат индивидуальные проекты восьми молодых композиторов и музыкантов, которые два месяца исследовали акустику пространства центра. К участию пригласили импровизационный коллектив «царапина». Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

В Ельцин-центре 19 августа состоится концерт группы «Мегаполис» — первый за 11 лет сольный большой концерт легендарного коллектива. Это событие станет частью программы центра «Август 91-го. 35 лет спустя». Группа, которую называют самой утонченной и изобретательной в русском инди-роке, представит свой свежий альбом «С прочностью нитки», который описывают как «неожиданно светлый, мажорный и моментально влюбляющий в себя». Билеты — 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэп-исполнитель Sqwoz Bab

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Рэп-исполнитель Sqwoz Bab

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На летней площадке Tele-Club 20 августа выступит Sqwoz Bab. Артист и его live-бэнд представят летнее шоу с громкими хитами «Tokyo», «Romantic», а также треками из нового альбома «Womanizer». Стоимость билетов варьируется от 4,5 тыс. до 9 тыс. руб.

На летней сцене Tele-Club 21 августа состоится большой летний концерт групп АК-47 и ТГК. На одной сцене выступят Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK с программой из старых хитов, свежих релизов и совместных треков. Билеты стоят 3 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Международном центре искусств «Главный проспект» 14 августа открывается выставка работ победителей и участников Международного конкурса экслибриса, посвященного юбилеям сказочников Александра Афанасьева, Вильгельма Гримма и художника Ивана Билибина. В экспозиции представлены более 300 книжных знаков от 157 художников из России и еще девяти стран мира. Посетители увидят иллюстрации к русским народным сказкам и произведениям братьев Гримм, а также смогут приобрести каталог выставки и сборник сказок с работами лауреатов. Вход по билету в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «БУМ: Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге (в 1990–2000-е)» в креативном кластере «Л52»

Фото: София Паникова / Коммерсантъ Выставка «БУМ: Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге (в 1990–2000-е)» в креативном кластере «Л52»

Фото: София Паникова / Коммерсантъ

В креативном кластере «Л52» с 15 августа по 18 октября будет работать выставка «БУМ: Рождение креативных индустрий в Екатеринбурге (в 1990–2000-е)». Экспозиция расскажет о становлении уральской рекламы, глянца и видеорекламы через архивные материалы, журналы («Я покупаю», «Стольник», Cosmopolitan) и закулисные истории от создателей первых рекламных кампаний. Посетители увидят рабочие эскизы, фестивальные трофеи и узнают профессиональные секреты съемочного процесса той эпохи. Вход по билету в музей.

В Ельцин Центре 18 августа откроется фотовыставка «Август 91. Кто, если не ты», которая станет стартом программы к 35-летию августовских событий 1991 года. Выставка покажет лица участников через архивные фотографии безымянных героев, а также расскажет о роли музыки как языка протеста и солидарности. После открытия в кинозале пройдет разговор с музыкантом Олегом Нестеровым (группа «Мегаполис») о феномене рок-концертов на баррикадах и влиянии музыки на общественные перемены. Вход свободный.

Фестивали

В культурном центре «Верх-Исетский» 15 августа пройдет летний фестиваль «Три куста». Гостей ждут обмен комнатными растениями и книгами, читальный зал, маркет товаров ручной работы и живая музыка под открытым небом. Скетчинг-проект позволит всем желающим порисовать в уютной атмосфере дворика. Во второй половине фестиваля пройдет концерт инструментальной музыки: трио аккордеонистов Fusion исполнит произведения от классики до джаза, а затем выступит саксофонист Илья Коптев со своей программой. Вход на фестиваль свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница «Центральная» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Гостиница «Центральная» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Спектакли

В Екатеринбурге 18 августа можно посетить аудиоспектакль-променад «Три поэта». Маршрут начнется от Центральной гостиницы и пройдет по улице Малышева к памятнику И. Малышеву. Участники услышат голоса Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего, которые вплетаются в городскую среду. Прогулка включает интерактивы и уличные перфомансы. Билеты — 1,5 тыс. руб.

В Екатеринбурге 21 августа пройдет премьера камерного моноспектакля «История одной девочки». Действие разворачивается не на сцене, а прямо в жилой квартире по адресу ул. Юмашева, 10 (кв. 149). Спектакль рассказывает о детстве, которое пришлось на непростые времена, и погружает зрителей в историю через личные воспоминания героини. Стоимость билета — 3,1 тыс. руб.

Кино

В Ельцин-центре с 16 августа начинают показывать криминальный триллер «Параллельные истории» (2026) режиссера Асгара Фархади на французском языке с русскими субтитрами. Фильм рассказывает о писательнице Сильви и ее помощнике Адаме: он влюбляется в соседку Ниту и выдает рукопись романа за свою работу. Билеты стоят от 300 до 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Библиотечный центр Екатеринбург (БЦЕ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Библиотечный центр Екатеринбург (БЦЕ)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 19 августа начнется цикл встреч «Достоевский крупным планом» с кинокритиком Михаилом Витушко. Первая встреча посвящена фильму Акиры Куросавы «Идиот» (1951). Мероприятие включает лекцию о том, как режиссерская интерпретация меняет восприятие классики, просмотр фильма и последующее обсуждение. Билеты на одну встречу — 500 руб.

Лекции

В пространстве «Книги, кофе и др. измерения» философ Михаил Витушко прочтет лекцию «История материализма: от Демокрита до современности». В ходе встречи лектор проследит путь этой идеи через античных атомистов к научному материализму XX века и обсудит современные споры о сознании, свободе воли и роли науки. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кушнир

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Александр Кушнир

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пространстве «Синара Арт» 20 августа пройдет разговор о ленинградском андеграунде в рамках публичной записи подкаста. Журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир расскажет об уникальных связях между рок-сценой и современным искусством Ленинграда 80-х годов. В рамках встречи он представит свой личный топ-10 альбомов петербургского рока. Подкаст проведет музыкальный журналист Дмитрий Ханчин. Билеты — 600 руб.

Подготовила Анна Капустина