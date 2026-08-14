DDX не удержал «вес» данных

Клиенты популярных фитнес-клубов DDX начали оформлять досудебные претензии к сети, узнал “Ъ FM”. Ранее в Сеть слили личные данные посетителей спорт-клубов. Компания заявляет, что уже проводит внутреннюю проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Среди пострадавших от утечки в том числе известные актеры, блогеры и спортсмены. Теперь фотографии со стойки регистрации расходятся по Telegram-каналам, рассказал “Ъ FM” пострадавший москвич Артур:

«Я зашел на некоторые ресурсы и выяснил, что все мои основные данные, связанные с этой компанией, опубликованы: когда заключен договор, в какие клубы хожу, по каким дням. Там даже указано примерное время посещений и длительность тренировок. Поскольку у меня тариф, который позволяет ходить в несколько клубов сети, все они там перечислены. Из них также выделен зал, который я посещаю чаще всего. Ну и, конечно же, указан номер моей банковской карты, ФИО. Единственное, чего я там не нашел, — так называемых магшотов. Но для DDX это обычная практика, когда ты заключаешь договор, они тебя фотографируют на стойке регистрации. Мой тариф позволяет мне приводить с собой гостей, и их тоже фотографируют».

Утечка могла произойти раньше: еще две недели назад в ботах пробива появились фотографии кандидатов в депутаты Госдумы от различных партий, которые посещали эту сеть фитнес-клубов, обращали внимание Telegram-каналы. Теперь компании грозит штраф, говорит партнер и руководитель технологической практики Comply Сергей Сайганов:

«Планка ответственности повысилась кратно в последнее время. Суды тоже начали более тщательно принимать во внимание жалобы граждан.

В любом случае компании грозит административная ответственность по статье 13.11 КоАП.

При этом независимо от того, что стало причиной утечки (либо оплошность самой компании, либо кого-то из ее работников, либо внешняя хакерская атака), сеть как оператор персональных данных должна была предусмотреть любые меры для безопасности данных ее клиентов.

Чаще всего на компанию накладывается штраф, либо на кого-то из должностных лиц, например, генерального директора, либо на ответственного за организацию обработки персональных данных, если он назначен приказом. Но чаще всего взыскание получает само юридическое лицо. Размер штрафа варьируется от масштаба утечки. Если слито оказалось до 1 тыс. субъектов, то можно ограничиться небольшой суммой в размере около 100 тыс. руб. Если утекло более 1 тыс. субъектов, то там уже счет идет на миллионы.

А дальше уже сама компания будет проводить разбор и кого-то, возможно, еще дополнительно привлекать к ответственности либо дисциплинарной, либо даже уголовной, если вдруг найдут какого-то реального злоумышленника, продавшего данные.

Так что шансы у тех, кто подает коллективный иск, достаточно высоки. То есть если они найдут прямое свидетельство того, что конкретные данные конкретных субъектов попали в масштаб утечки, вопрос будет в размере компенсаций, которые они обозначат в исковом заявлении и которые фактически присудит суд. Обычно эти две цифры существенно отличаются друг от друга. На практике редко какой субъект получает больше 50 тыс. руб., хотя заявляют потерпевшие, естественно, намного больше».

В сети DDX 170 точек и почти 1 млн клиентов, заявлял основатель клуба. Выручка, по данным компании, в 2025 году превысила 17 млрд руб., что на 80% больше по сравнению с 2024-м.

Анжела Гаплевская