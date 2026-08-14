РКН не выявил ни одной повторной утечки персональных данных с начала 2025 года

Роскомнадзор не выявил ни одной повторной утечки персональных данных с 1 января 2025 года, заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер на Дне открытых дверей, посвященном работе в сфере персональных данных 14 августа. Он рассказал, что за полтора года ведомство провело 52 административных расследования, выписало 40 протоколов и назначило штрафов на 2,6 млн руб.

По словам господина Вагнера, Роскомнадзор провел 159 тыс. проверок сайтов и на 135 тыс. выявил нарушения. Также он заявил, что ведомственная система по поиску нарушений в области персональных данных в 90% случаев выявляла нарушения.

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