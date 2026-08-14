ИИ вошел в базу

Работодатели больше не хотят доплачивать сотрудникам за умение применять искусственный интеллект. По подсчетам исследователей Высшей школы экономики, зарплатная премия за ИИ-навыки снизилась с 31% в 2022 году до 11% в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Аналитики связывают этот тренд с общим снижением фондов оплаты труда, оптимизацией штата во всех отраслях и большим количеством специалистов, для которых нейросети и агенты в работе стали базовым инструментом. Однако уровень владения ИИ-помощниками все еще важен и является преимуществом, отметила вице-президент компании TWIGA Communication Карина Оганджанян:

«Действительно в начале хайпа это было что-то, чему хотелось научиться. Сейчас это выглядит как базовые навыки. Вот раньше люди на собеседовании говорили, что они умеют работать в Excel. Примерно это же и произошло, причем как в сфере творческой, где нужно постоянно что-то придумывать, писать тексты, создавать некие образы, так и в медийной, коммуникационной или стратегической, где больше про цифры и аналитику.

Уже совершенно понятно, что те, кто умеет хорошо и правильно работать с ИИ, останутся на работе. Сегодня, когда очевидно, что в нашей индустрии идет изменение потребностей бизнеса в навыках сотрудников, нужен немножечко другой опыт. Как будто бы акцент делается на более продвинутых людей, в том числе тех, кто умеет пользоваться искусственным интеллектом правильно и достойно. Слово "достойно" достаточно важное, потому что если им пользоваться примитивно, то можно попасть на огромное количество галлюцинаций, ошибок и так далее».

Требований к умению работать с ИИ в вакансиях становится больше. В IT за четыре года доля таких предложений выросла до 37%. В финансовом секторе — до 23%, в области информации и связи почти до 10%, пишет Forbes. При этом уровень вакансии, на которую претендует соискатель, почти не имеет значения, подчеркнула управляющий партнер «АРС селекшн» Ольга Петрова:

«Трудоустройство сейчас может зависеть от того, владеешь ты ИИ-инструментами или нет и на каком уровне умеешь ими пользоваться. Идет ли речь о бесплатном DeepSeek или ChatGPT, или это совершенно другой уровень постановки задач, обработки, аналитики и тому подобное.

Я знаю кейсы со стороны компаний, в которых увольняют людей, не просто владеющих ИИ, а не оптимизирующих бизнес-процессы таким образом, чтобы был виден результат. Одна из задач, я об этом услышала от HR, — сократить сотрудников, которые не дают дополнительную производительность бизнесу за счет использования навыков владения этими инструментами.

То есть это уже маст-хэв для того, чтобы оставаться на работе.

На рынке сложная ситуация, каждая компания вынуждена экономить. Бизнес работает за деньги. Если работник ему не приносит дополнительную прибыль без дополнительных вложений, он ему не интересен. Если говорить о бэк-офисе, HR, бухгалтерии, маркетинге, то это уже повсеместно, не говоря про юридические отделы. ИИ в первую очередь очень сильно сокращает время. Понятно, что мозги не заменишь, и задачу искусственному интеллекту должен ставить компетентный специалист.

Большинство крупных компаний это используют на всех уровнях, включая управленческий. У многих топ-менеджеров работают ИИ-ассистенты, которые сокращают время, записывают встречи, структурируют информацию и процессы и тому подобное».

В то же время каждая 13-я компания ввела полный или частичный запрет на использование ИИ в решении рабочих задач, сообщал в июне исследовательский центр SuperJob. Чаще всего такие правила действуют в государственных компаниях, медучреждениях и банках. При этом 3% офисных работников продолжают пользоваться ИИ-помощниками тайно. Среди сотрудников с доходом от 150 тыс. руб. тех, кто использует нейросети и агентов, больше половины. С зарплатой до 100 тыс. руб. — чуть больше трети.

Юлия Савина