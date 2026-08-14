Луиджи Манджоне признал вину по делу об убийстве главы UnitedHealthcare
Луиджи Манджоне признал вину в «преследовании, которое повлекло убийство» генерального директора одной из крупнейших страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщают Reuters и AFP.
Луиджи Манджоне
Фото: Jane Rosenberg / Reuters
Луидже Манджоне застрелил предпринимателя 4 декабря 2024 года в Нью-Йорке. Изначально его обвиняли в государственном терроризме и убийстве второй степени на федеральном уровне и в убийстве второй степени и в убийстве второй степени — на уровне штата. Расследования ведутся параллельно.
Часть обвинений с Луиджи Манджоне на федеральном уровне сняли и переквалифицировали на обвинения в преследовании Брайана Томпсона, повлекшем его смерть, и в использовании электронных средств связи для преследования, повлекшем его смерть. Суд посчитал, что обвинение в убийстве юридически несовместимо с двумя обвинениями в преследовании.
Изменение обвинений на федеральном уровне позволяет Луиджи Манджоне избежать смертной казни. Сейчас ему грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного без права на досрочное освобождение. Кроме того, он может добиться отмены судебного процесса в Нью-Йорке: по законам штата человек не может быть дважды судим за одно и то же деяние.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».
Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве Брайана Томпсона, признает свою вину в рамках федерального уголовного дела. Федеральный судья США в январе 2026 года снял с Луиджи Манджоне обвинение в убийстве с применением огнестрельного оружия, что лишило возможности приговорить его к смертной казни.
Судебный процесс в Нью-Йорке над Луиджи Манджоне, обвиняемым в убийстве главы UnitedHealthcare, начался в декабре 2025 года. Защита Манджоне добивается исключения из дела ряда ключевых улик, включая пистолет и блокнот, изъятые при аресте без ордера, а также некоторые показания Манджоне полиции, данные до сообщения о его праве хранить молчание. В январе 2026 года сообщалось о попытке Марка Андерсона освободить Луиджи Манджоне из федеральной тюрьмы в Бруклине, представившись агентом ФБР. Судебное разбирательство в Нью-Йорке могло бы приговорить его к длительному или пожизненному сроку без возможности досрочного освобождения.