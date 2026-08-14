Луиджи Манджоне признал вину по делу об убийстве главы UnitedHealthcare

Луиджи Манджоне признал вину в «преследовании, которое повлекло убийство» генерального директора одной из крупнейших страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщают Reuters и AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Манджоне

Фото: Jane Rosenberg / Reuters Луиджи Манджоне

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Луидже Манджоне застрелил предпринимателя 4 декабря 2024 года в Нью-Йорке. Изначально его обвиняли в государственном терроризме и убийстве второй степени на федеральном уровне и в убийстве второй степени и в убийстве второй степени — на уровне штата. Расследования ведутся параллельно.

Часть обвинений с Луиджи Манджоне на федеральном уровне сняли и переквалифицировали на обвинения в преследовании Брайана Томпсона, повлекшем его смерть, и в использовании электронных средств связи для преследования, повлекшем его смерть. Суд посчитал, что обвинение в убийстве юридически несовместимо с двумя обвинениями в преследовании.

Изменение обвинений на федеральном уровне позволяет Луиджи Манджоне избежать смертной казни. Сейчас ему грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного без права на досрочное освобождение. Кроме того, он может добиться отмены судебного процесса в Нью-Йорке: по законам штата человек не может быть дважды судим за одно и то же деяние.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».