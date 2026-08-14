Суд в Тобольске временно закрыл корпус базы отдыха после отравления детей хлором

Тобольский городской суд приостановил на 30 суток работу корпуса «Килиманджаро» на базе отдыха «Сказка» в Тобольске (Тюменская область), где двое детей отравились парами хлора. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Инцидент произошел 29 июля: после посещения бассейна двое детей пожаловались на першение в горле, покраснение и слезотечение глаз. Позднее специалисты Центра гигиены и эпидемиологии выявили у отдыхающих отравление парами хлора средней степени тяжести.

После происшествия Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты осмотрели помещения, проверили документацию, а также взяли пробы воздуха и воды из бассейна. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарных требований.

«В частности, отсутствовал расчет дозы внесения хлора, а контроль за содержанием массовой доли хлора проводился с помощью тестера, приобретенного на одном из маркетплейсов, — при этом устройство не имело инструкции на русском языке»,— говорится в сообщении суда.

По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя Речапова составили протокол за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Предприниматель вину не признал.

Роспотребнадзор просил суд приостановить деятельность базы отдыха на 90 суток. Однако суд приостановил работу корпуса «Килиманджаро» на 30 суток. Срок приостановки начал исчисляться с 4 августа.

Полина Бабинцева