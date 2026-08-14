Минюст внес «Россиян Батуми» в список нежелательных организаций

Министерство юстиции обновило список нежелательных организаций. В него вошли грузинская «Россияне Батуми» и еще пять иностранных неправительственных организаций, следует из реестра на сайте ведомства.

В список также включили «Фонд памяти жертв коммунизма» (США), «Общество памяти» (США), «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете» (Германия), «Ассоциацию свободных россиян в Италии», а также американский «Фонд защиты прав человека». Последний, как считает Генпрокуратура, участвует в разработке рекомендаций по введению антироссийских санкций.