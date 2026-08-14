Три человека пострадали при ударе БПЛА по транспортной остановке в Мелитополе
Беспилотник вооруженных сил Украины ударил по остановке общественного транспорта в Мелитополе. Пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
На месте работают оперативные службы. Пострадавших доставили в больницу, указано в сообщении в Telegram-канале губернатора.
За прошедшие сутки при ударах БПЛА по Запорожской области погибла женщина. Пострадали еще пять человек, сообщал Евгений Балицкий.