Три человека пострадали при ударе БПЛА по транспортной остановке в Мелитополе

Беспилотник вооруженных сил Украины ударил по остановке общественного транспорта в Мелитополе. Пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших доставили в больницу, указано в сообщении в Telegram-канале губернатора.

За прошедшие сутки при ударах БПЛА по Запорожской области погибла женщина. Пострадали еще пять человек, сообщал Евгений Балицкий.