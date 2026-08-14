Лидер оппозиции Замбии объявил себя победителем на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Замбии приостановила подсчет голосов на президентских выборах после сообщений о краже бюллетеней и нападениях на некоторые электоральные участки. Лидер оппозиции Брайан Мундубиле в то же время объявил себя победителем, сообщает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брайан Мундубиле (в центре)

Фото: Moses Mwape / Reuters Брайан Мундубиле (в центре)

Фото: Moses Mwape / Reuters

Решение о возобновлении подсчета голосов примут 15 августа. Местный избирком сослался на информацию о краже бюллетеней, но не привел деталей. AP обращает внимание, что никаких сообщений о беспорядках в Лусаке не поступало.

Лидер оппозиции вскоре заявил, что его можно считать победителем на выборах. Кроме того, по его словам, избирательные участки захватили военные, которые могут вмешаться в выборы. Доказательств своим утверждениям он также не привел.

Выборы президента в Замбии состоялись 13 августа. Аналитики считают, что действующий глава государства Хакаинде Хичилеме сохранит свой пост, который занимает с 2021 года. Среди других претендентов местные СМИ выделяют Брайана Мундибле — бывшего лидера оппозиции в Национальной ассамблее, который шел на выборы от «Национальной партии примирения за единство и процветание».