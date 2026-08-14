В России появится реестр педофилов

МВД России создает единый реестр лиц, совершивших сексуальное насилие против несовершеннолетних. Внедрение сервиса «Насильник-Педофил» планируется в 2027 году. Об этом сообщается в официальном ответе МВД на запрос депутата Анастасии Удальцовой (документы есть в распоряжении «Ъ»).

По плану ведомства, сервис сформирует массив данных для дальнейшей идентификации еще не найденных преступников и потерпевших. Также реестр позволит сохранять и запрашивать доказательства при расследовании подобных преступлений.

Кроме того, власти разрабатывают проект федерального закона о расширении ст. 242.1 УК (оборот детской порнографии). В частности, предлагается наказывать за хранение, изготовление, покупку и перемещение таких материалов вне зависимости от цели. Действующая практика требует от следствия доказать цель распространения, рекламирования или публичной демонстрации.

Никита Черненко