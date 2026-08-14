Объем ипотеки на частные дома в Белгородской области вырос вдвое за год

В первом полугодии 2026-го доля ипотечных кредитов, оформленных на приобретение или строительство частных домов в Белгородской области, составила 16% от общего числа выданных ссуд. Рост интереса заемщиков к загородной недвижимости сопровождается двукратным увеличением объема кредитования в этом сегменте — с 1,5 до 3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего за первое полугодие 2026 года жители Белгородской области оформили 788 ипотечных кредитов на частные дома, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них 683 кредита на общую сумму 2,6 млрд руб. были выданы на приобретение готовых домов, тогда как 105 семей привлекли 412 млн руб. на строительство жилья с нуля. Средняя сумма ипотечного займа на покупку или возведение частного дома составляет 3,9 млн руб. Средний срок кредитования на строительство достигает почти 28 лет, на покупку готового жилья — 25 лет.

За год доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в общем портфеле региона увеличилась с 12% до 16%.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что жители Белгородской области оформили 4,8 тыс. ипотечных займов — на 57% больше, чем годом ранее.

Кабира Гасанова