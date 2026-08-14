«Осень обещает быть жаркой»

«Половинчатые меры» невозможны. В Москве вновь отвергли заморозку украинского конфликта, а также идею моратория на боевые действия в Черном море. В России по-прежнему готовы оказать радушный прием Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру. При том, что к США в последнее время накопилось немало острых вопросов. Мосбиржа на заявления отреагировала снижением. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что пауза в мирном урегулировании рискует затянуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россия отвергает прекращение огня по линии соприкосновения сторон и, соответственно, заморозку украинского конфликта. Также в Москве не поддерживают идею моратория на боевые действия в Черном море. Таким образом, о возврате к зерновой сделке образца 2022 года речи идти не может. РФ считает подобный формат невыгодным для себя, в частности, потому, что это даст передышку Киеву.

Что касается турецких и американских предложений по снижению напряженности в акватории, как отметил Сергей Лавров: «Не мы это начали. Ни Анкара, ни Вашингтон публично не осуждают Украину, несмотря на то, что украинские дроны атакуют их суда и инфраструктуру». Иными словами: «Давите на Киев, коллеги, а не на Москву». А они в ответ: «Мы шлем им сигналы». Видимо, этого мало.

Теперь что касается американского посредничества. Как заявил глава МИД РФ: «Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать разведданные, а также то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа». Российский фондовый рынок отреагировал снижением.

При всем при этом в Москве по-прежнему рады Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру.

Их примут в Кремле на самом высоком уровне. Другой вопрос: с чем они приедут? Есть информация, что визит спецпосланников Дональда Трампа намечен на вторую половину августа. Однако сначала они вроде бы собираются посетить Киев — впервые с начала американской посреднической миссии. И вроде бы у них есть некий новый план урегулирования. Официальное подтверждение на этот счет отсутствует.

К тому же Кушнер собирается на Ближний Восток в ближайшие дни, чтобы решать проблемы сектора Газа. Собственно, Россия дает понять, что уступок ждать не стоит. В этой связи не совсем ясно, с чем могут приехать американцы. Впрочем, в последнее время принято считать, что Сергей Лавров, так же как и его коллега Марко Рубио, выступают именно с жестких позиций. Это логично перед началом любых переговоров. Главное, чтобы они, переговоры, возобновились. Особой уверенности на этот счет нет.

Между тем 31 августа с каникул возвращается Палата представителей Конгресса США. Их ждет закон о так называемых «адских антироссийских санкциях».

Шансы на то, что документ будет принят, оцениваются как высокие. В этом случае президент Соединенных Штатов окажется перед непростым выбором: либо сворачивать, пусть и не сразу, конструктивное партнерство с Москвой, либо пытаться его в каком-то виде сохранить. Как бы то ни было, осень обещает быть жаркой. Во многих смыслах: и политическом, и, видимо, военном.

Дмитрий Дризе