Минобороны России отчиталось об ударах по портам в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по инфраструктуре в украинских портах Одесса и Южный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Согласно сводке, в порту Одесса был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту Южный — склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинской армии.

По данным Минобороны России, за последнюю неделю российские военнослужащие нанесли удары по 15 украинским судам — танкеру, семи сухогрузам, двум буксирам и пяти патрульным катерам ВСУ.