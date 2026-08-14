Продажи бензина на Петербургской бирже упали примерно на 20% с начала августа

Продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 с начала августа упали на 19,3% и 20,4% соответственно по сравнению с началом августа. Средняя биржевая цена АИ-92 по территориальному индексу Европейской части страны за неделю снизилась на 1,2% — до 72,4 тыс. руб. за тонну. Цена на АИ-95 снизилась на 0,4% — до 77,8 тыс. руб. за тонну.

Опрошенные Reuters трейдеры заявили, что объемы продаж биржевого бензина не могут быть прямым показателем наполнения внутреннего рынка. По их словам, проданные на бирже партии топлива в последние месяцы покупатели получают с большой задержкой. Об этом же сообщали в конце июля премьер-министру Михаилу Мишустину в Российском топливном союзе (РТС), который представляет интересы розничных операторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».