Возле Самарского областного суда, где рассматривалось дело о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму, дежурит полиция
Рядом со зданием Самарского областного суда, в котором рассматривался иск кандидата в депутаты от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму из-за нарушения права интеллектуальной собственности в агитационных материалах, дежурит полиция.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Кроме того, в зале суда находилось шесть приставов.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев потребовал отвод судье и прокуратуре.