Возле Самарского областного суда, где рассматривалось дело о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму, дежурит полиция

Рядом со зданием Самарского областного суда, в котором рассматривался иск кандидата в депутаты от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму из-за нарушения права интеллектуальной собственности в агитационных материалах, дежурит полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Кроме того, в зале суда находилось шесть приставов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев потребовал отвод судье и прокуратуре.

Руфия Кутляева