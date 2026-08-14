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Возле Самарского областного суда, где рассматривалось дело о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму, дежурит полиция

Рядом со зданием Самарского областного суда, в котором рассматривался иск кандидата в депутаты от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму из-за нарушения права интеллектуальной собственности в агитационных материалах, дежурит полиция.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Кроме того, в зале суда находилось шесть приставов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев потребовал отвод судье и прокуратуре.

Руфия Кутляева