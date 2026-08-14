Депутат Михаил Матвеев потребовал отвод судье и прокуратуре

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пришел сегодня вечером, 14 августа, на заседание Самарского областного суда, на котором с утра рассматривается иск кандидата в депутаты от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой. Она требует снятия коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму из-за нарушения права интеллектуальной собственности при публикации агитационных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Облизбирком и прокуратура поддержали исковые требования. Депутат назвал происходящее позором.

«То, что я наблюдаю со стороны истца, прокуратуры, избиркома — это какой-то позор. Действующий депутат Госдумы проходит много согласований перед участием в выборах. Много структур определяют решение. Сложная ситуация, идет СВО, на меня завели уголовные дела на Украине. Сейчас вы хотите снять меня с выборов. Пойдет скандал. Я знаю, что вы снимете меня с участия на выборах. Но я надеюсь, это решение, не устоит в вышестоящей инстанции. Не в силе Бог, а в правде»,— заявил Михаил Матвеев.

У председательствующей судьи Татьяны Родиной депутат спросил: «Вы знаете, что облсуд наполнен шрифтами компании Майкрософт? Может, вы тоже финансируете терроризм?».

Депутат потребовал отвода судьи и прокуратуры. Судья отказала в ходатайстве.

Сегодня коммунист опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину со словами «Только Господь Бог и вы могут, наверное, остановить это юридическое безумие». В другом видеообращении, к своим сторонникам, депутат заявил, что его снятие с выборов выгодно его основному конкуренту по округу единороссу Александру Живайкину, который не смог бы его победить в честной борьбе. Ожидается что окончательное решение о снятии Михаила Матвеева с выборов по иску о нарушении им избирательного законодательства облсуд вынесет сегодня.

Сабрина Самедова