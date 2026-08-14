Прокуратура запросила для бывшего вице-губернатора Кубани девять лет колонии
В Краснодаре прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы региона по вопросам строительства Александра Нестеренко. Обвинение предложило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Господину Нестеренко также просят отменить домашний арест и взять его под стражу после вынесения приговора.
Прокуратура считает доказанной вину бывшего чиновника в превышении полномочий при подписании актов выполненных работ на объектах в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 146,7 млн руб.
События уголовного дела относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), являющееся заказчиком работ по ремонту трех школ в Херсонской области. Как утверждает следствие, в декабре 2023 года руководитель ГУСКК подписал акты приема работ, на основании которых была перечислена оплата подрядчику. Однако ремонтные работы в школах на тот момент не были выполнены и продолжались еще несколько месяцев.
Александр Нестеренко не признает вину. По словам бывшего чиновника, он подписал не финальные, а промежуточные документы с указанием процентов освоенной сметы. Подсудимый утверждает, что не скрывал от руководства края ситуацию на строительных площадках в Херсонской области. Отчетные документы в конце 2023 года были необходимы для обеспечения гарантированного финансирования проекта в следующем году, заявил господин Нестеренко.
Уголовное дело в отношении Александра Нестеренко касается превышения полномочий при капитальном ремонте школ №3 и №4 в Геническе, а также школы №1 в поселке Новотроицком Херсонской области. Работы, начавшиеся в мае 2023 года, должны были завершиться в декабре того же года, но, по версии следствия, были приняты Нестеренко не в полном объеме и с низким качеством. На момент подписания актов в декабре 2023 года в школах не работали отопление и канализация, и устранение недоделок продолжалось до осени 2024 года. Общий ущерб бюджету края оценивается в 146,7 млн рублей.
Заказчиком работ выступало государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), которое в тот период возглавлял Александр Нестеренко. Подрядчиком по решению краевого оперативного штаба было назначено НАО «Региональная строительная компания», учредителем которой является Краснодарский край. Деятельность ГУСКК курировал Сергей Власов как профильный вице-губернатор, отвечавший за вопросы строительства, и Александр Нестеренко утверждает, что действовал по указанию Власова и других должностных лиц. Сергей Власов, предшественник Александра Нестеренко на посту вице-губернатора, был осужден в декабре 2025 года на 11 лет колонии за взятку в 6 млн рублей, полученную от директора Региональной строительной компании Василия Хеймана.
Александр Нестеренко занимал должность заместителя главы Краснодарского края с мая 2024 года по май 2025 года. Он сменил Сергея Власова после задержания последнего в мае 2024 года, а сам был задержан в мае 2025 года и помещен под домашний арест в июне 2025 года. В апреле 2026 года СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, требуя обратить в доход государства активы на сумму более 10 млрд рублей из-за незаконного перевода сельхозугодий под жилую застройку.