Прокуратура запросила для бывшего вице-губернатора Кубани девять лет колонии

В Краснодаре прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы региона по вопросам строительства Александра Нестеренко. Обвинение предложило назначить подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Господину Нестеренко также просят отменить домашний арест и взять его под стражу после вынесения приговора.

Прокуратура считает доказанной вину бывшего чиновника в превышении полномочий при подписании актов выполненных работ на объектах в Херсонской области. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 146,7 млн руб.

События уголовного дела относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), являющееся заказчиком работ по ремонту трех школ в Херсонской области. Как утверждает следствие, в декабре 2023 года руководитель ГУСКК подписал акты приема работ, на основании которых была перечислена оплата подрядчику. Однако ремонтные работы в школах на тот момент не были выполнены и продолжались еще несколько месяцев.

Александр Нестеренко не признает вину. По словам бывшего чиновника, он подписал не финальные, а промежуточные документы с указанием процентов освоенной сметы. Подсудимый утверждает, что не скрывал от руководства края ситуацию на строительных площадках в Херсонской области. Отчетные документы в конце 2023 года были необходимы для обеспечения гарантированного финансирования проекта в следующем году, заявил господин Нестеренко.

Анна Перова, Краснодар