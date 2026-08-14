Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 13

С начала суток силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

О 10 уничтоженных БПЛА господин Собянин сообщил около 6:00 мск. Еще три дрона сбили около 17:00 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Временные ограничения вводили во всех четырех аэропортах Москвы — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском. Авиагавани начали принимать и выпускать самолеты по расписанию около 11:00 мск.