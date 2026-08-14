Конституционный совет Франции отменил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Конституционный совет Франции отменил ключевое положение закона о защите несовершеннолетних, запрещавшее детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщает AFP. По мнению судей, такая мера представляет собой «непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации».

Закон, принятый парламентом 21 июля, должен был вступить в силу 1 сентября. Он запрещал бы детям младше 15 лет пользоваться TikTok, Snapchat, X и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также социальными функциями популярных сервисов вроде YouTube. Ограничения должны были затронуть комментарии и каналы обмена контентом, некоторые мессенджеры, включая WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также отдельные онлайн-игры. Согласно исследованию французского регулятора Arcom, опубликованному в июле, более двух третей детей в возрасте от 10 до 14 лет сами выступают за запрет социальных сетей для своей возрастной группы.

Конституционный совет пришел к выводу, что такой запрет несоразмерен. В частности, он может распространяться на интернет-сервисы, риски которых для здоровья и безопасности несовершеннолетних не доказаны. Изначально законопроект предусматривал исключения для онлайн-энциклопедий и образовательных и научных ресурсов, однако Конституционный совет счел эти исключения слишком ограниченными.

Еще больше сомнений вызвали системы проверки возраста. Закон обязывал платформы внедрить один или несколько механизмов, позволяющих определить возраст пользователя при регистрации. При этом конкретные технические условия такой проверки в тексте закона не были обозначены. Конституционный совет указал, что законодатель не установил необходимых гарантий защиты частной жизни пользователей.

При этом Конституционный совет рассматривал только первую статью закона, касавшуюся социальных сетей. Судьи не выносили решения по другому положению того же закона — запрету использования мобильных телефонов в школах, который должен вступить в силу с 1 сентября.

Алексей Тарханов, Париж