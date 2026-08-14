Грузинские власти продали с аукциона здание Информационного центра НАТО и ЕС
Здание в центре Тбилиси, в котором с 2005 года по инициативе президента Михаила Саакашвили располагался офис Информационного центра НАТО и ЕС, продали с аукциона частным инвесторам за 34,8 млн лари (около $13,3 млн), сообщило местное агентство Business media.
Здание, стартовая цена которого составляла 14 млн лари ($5 млн), находилось на балансе МИД Грузии. Торги проводило Национальное агентство госимущества.
Покупатели — группа грузинских бизнесменов, имена которых не называются,— обязаны заключить отдельное соглашение с Национальным агентством культурного наследия Грузии, взяв на себя обязательство сохранения облика здания.
Новые владельцы обязаны в течении четырех лет инвестировать в объект около 5 млн лари ($1,9 млн) и открыть в нем отель, а также объекты общепита, но не магазины.
МИД Грузии прекратил функционирование Информационного центра НАТО и ЕС в 2025 году. С 2005 года в этом центре проводились различные мероприятия, конференции, семинары, публичные дискуссии и пресс-конференции.
В Мэрии Тбилиси «Ъ» заявили, что в ближайшее время владельцы здания проведут пресс-конференцию и расскажут о будущих планах.
Информационный центр НАТО и ЕС был основан в 2005 году указом президента Грузии Михаила Саакашвили. В декабре 2024 года Госдепартамент США объявил о прекращении действия «Хартии стратегического партнерства с Грузией» от 2008 года в связи с решением правящей партии «Грузинская мечта» приостановить процесс евроинтеграции. Власти Грузии объяснили это тем, что процесс евроинтеграции противоречит статье 78 Конституции, которая обязывает органы власти делать все для интеграции в ЕС и НАТО.
В ноябре 2025 года в Тбилиси состоялся учредительный съезд партии «Единая нейтральная Грузия», главным пунктом программы которой является отказ Грузии от вступления в НАТО и ЕС. Лидер партии Вато Шакаришвили заявил, что политическое поле Грузии «освобождается от западной агентуры», создавая условия для свободного развития страны без «евро иллюзий». В конце июля 2026 года Национальный банк Грузии заявил, что грузинские банки продолжат предоставлять услуги компании «Теласи» в национальной валюте, несмотря на санкции ЕС против ее владельца — российской «Интер РАО», которая обеспечивает электроснабжение Тбилиси.