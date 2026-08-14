Грузинские власти продали с аукциона здание Информационного центра НАТО и ЕС

Здание в центре Тбилиси, в котором с 2005 года по инициативе президента Михаила Саакашвили располагался офис Информационного центра НАТО и ЕС, продали с аукциона частным инвесторам за 34,8 млн лари (около $13,3 млн), сообщило местное агентство Business media.

Здание, стартовая цена которого составляла 14 млн лари ($5 млн), находилось на балансе МИД Грузии. Торги проводило Национальное агентство госимущества.

Покупатели — группа грузинских бизнесменов, имена которых не называются,— обязаны заключить отдельное соглашение с Национальным агентством культурного наследия Грузии, взяв на себя обязательство сохранения облика здания.

Новые владельцы обязаны в течении четырех лет инвестировать в объект около 5 млн лари ($1,9 млн) и открыть в нем отель, а также объекты общепита, но не магазины.

МИД Грузии прекратил функционирование Информационного центра НАТО и ЕС в 2025 году. С 2005 года в этом центре проводились различные мероприятия, конференции, семинары, публичные дискуссии и пресс-конференции.

В Мэрии Тбилиси «Ъ» заявили, что в ближайшее время владельцы здания проведут пресс-конференцию и расскажут о будущих планах.

Георгий Двали, Тбилиси