Обыски в «Горбушке» связаны с нелегальным выводом средств на Украину

Как стало известно “Ъ”, обыски силовиков в торговом комплексе «Горбушка» связаны с работавшими на этой площадке нелегальными криптообменниками. Именно с их помощью в последнее время осуществляется вывод средств из страны, в том числе и украинскими колл-центрами, через которые телефонные мошенники похищают у россиян деньги.

Следственно-оперативные мероприятия на территории торгового центра «Горбушка» в Москве, которые, по данным “Ъ”, проводили ФСБ, МВД и Росгвардия, начались в минувший четверг и продолжались весь следующий день. 13 августа около семи часов вечера к старому кирпичному зданию в Багратионовском проезде, 7, где сейчас располагаются офисы и складские помещения (сам торговый комплекс находится в соседнем корпусе) подъехали несколько микроавтобусов. Из них вышли люди в штатском, которых сопровождали вооруженные бойцы в балаклавах. Идентифицировать принадлежность последних к какой-либо правоохранительной структуре было невозможно, поскольку на черной униформе не было никаких обозначений. И лишь у части охранявших периметр оцепленного подъезда на спинах были нашиты шевроны СОБР, говорившие о принадлежности сотрудников к Росгвардии.

По данным “Ъ”, целью силовиков были офисы, располагавшиеся на шестом этаже, которые арендовали нелегальные криптообменники. Именно с их помощью в последнее время, как правило, осуществляется вывод средств из страны, в том числе и украинскими колл-центрами, через которые телефонные мошенники похищают у россиян деньги. Во время обысков у злоумышленников было изъято более 10 млн руб., черная бухгалтерия и электронные носители информации. Во время спецоперации были задержаны как минимум двое сотрудников нелегальных криптообменников.

Подробнее — в материале «"Горбушку" освобождают от крипты».