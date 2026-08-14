С пультом под стражу

Жительницу Сочи Маргариту Реутт, задержанную накануне в Севастополе по подозрению в подрыве высокопоставленного российского моряка-подводника, поместили в следственный изолятор на два месяца. Дело расследуют как теракт с гибелью человека, за что обвиняемой грозит три десятка лет лишения свободы. В июле прошлого года Маргариту Реутт арестовали на двое суток и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции и дискредитацию Вооруженных сил России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Реутт

Фото: пресс-служба Ленинского суда в Севастополе Маргарита Реутт

Фото: пресс-служба Ленинского суда в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил ходатайство следствия об избрании жительнице Сочи Маргарите Реутт меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, сообщили “Ъ” в суде. Уголовное дело в отношении Маргариты Реутт возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 — совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, уточнили в суде. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы. В отношении женщин оно не применяется, поэтому только за теракт ей грозит 25 лет. Однако в обвинение наверняка будут включены пункты о незаконном обороте взрывчатки и госизмене (ст. 222.1 и ст. 275 УК РФ), в соответствии с которыми она может получить тридцатилетний срок.

По версии правоохранительных органов, утром 13 августа Маргарита Реутт с помощью пульта дистанционного управления привела в действие взрывное устройство, спрятанное в урне на Столетовском проспекте Севастополя. При взрыве погиб военнослужащий Минобороны России, проходивший в тот момент по улице, личность военнослужащего ФСБ не уточнила.

По данным “Ъ”, погибший — заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота капитан первого ранга РФ Роберт Шагеев.

Возможная исполнительница преступления была задержана сотрудниками ФСБ по горячим следам, у нее обнаружили пульт, предположительно, от взрывного устройства. Девушка призналась в совершении взрыва и пояснила, что украинский куратор пообещал заплатить ей и помочь уехать из России. Никакого раскаяния задержанная не выразила.

Жительница Сочи Маргарита Реутт в социальных сетях позиционировала себя в качестве человека с активной гражданской позицией. После разлива мазута в Черном море зимой 2024 года девушка записалась в отряд волонтеров по очистке берега в Анапе, а затем работала в центре по спасению птиц.

19 июля 2025 года на железнодорожной станции Горячий Ключ сотрудники транспортной полиции сняли Маргариту Реутт с поезда, на котором она ехала в Сочи. За несколько часов до этого поезд был задержан из-за повреждения оборудования на станции Лихая (Ростовская область) при налете БПЛА. По словам проводников и пассажиров, госпожа Реутт, узнав о налете украинских дронов, стала кричать: «Так вам и надо, русские!» Когда на станции Горячий Ключ в вагоне появились полицейские, девушка повела себя агрессивно, так что сотрудникам МВД пришлось применить силу. За невыполнение законных требований полицейских Горячеключевской суд поместил Маргариту Реутт под административный арест на двое суток. Второе административное наказание было назначено в тот же день за дискредитацию вооруженных сил РФ — это был штраф в сумме 30 тыс. руб.

Убийство Роберта Шагеева — не первое покушение украинских спецслужб на жизнь офицеров-подводников Черноморского флота. Бывшего командира подводной лодки ЧФ «Краснодар» Станислава Ржицкого застрелили 10 июля 2023 года в краснодарском парке во время утренней пробежки. Следствие установило, что преступление совершил бывший глава Федерации карате Украины Сергей Денисенко. В октябре 2024 года его приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Организаторы преступления и сам Сергей Денисенко считали, что Станислав Ржицкий участвовал в СВО в качестве командира подводной лодки, хотя на самом деле офицер ушел в отставку в начале 2022 года.

Анна Перова, Краснодар