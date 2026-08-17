Выручка «Аптечной сети 36,6» за первое полугодие выросла на 10%

Общая выручка «Аптечной сети 36,6» за первое полугодие выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигла 62,4 млрд руб.

В «Аптечной сети 36,6» отметили, что на рост выручки повлияли увеличение сопоставимых продаж (+4,1%) и рост количества торговых точек (+8%). Сопоставимая выручка выросла за счет среднего чека, который прибавил 12,5%, и снижения трафика на 7,5%. В компании заявили о положительной динамике EBITDA. За первое полугодие показатель составил 3,9 млрд руб. при уровне рентабельности 6,9%.

К концу первого полугодия 2026 года у сети было 2850 аптек. Однако после отчетной даты компания закрыла сделки по покупке сетей «Трика» и «Диалог». Таким образом в состав сети вошли 128 точек. С учетом этих приобретений и открытий общее число аптек сети превысило 3 тыс.

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