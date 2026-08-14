Фильмы Хон Сан Су и Дени Коте показали в Локарно
Накануне объявления победителей фестиваля в Локарно, которое состоится в субботу вечером, Андрей Плахов рассказывает о двух важных фильмах-участниках, художественная ценность которых неразрывна с жизненным опытом их создателей.
Хон Сан Су назвал свой фильм «Глазам не за что зацепиться» философическим мотто, а посвященная ему статья в фестивальной газете называется «Радикальный дзен». Конечно, и так можно обозначить мировоззрение корейского автора и его стиль, отточившийся за три десятилетия до пределов минимализма. То есть когда нет ничего лишнего, а если оно есть, то вдруг становится главным. Ключевые сцены разыгрываются за столом: герои выпивают, иногда слишком много, и закусывают, ведут необязательные разговоры (о той же еде, например, или о том, у кого лучше кожа) и как бы невзначай прощупывают друг друга. Впечатление, что один фильм продолжает другой, усиливается от того, что у этого режиссера играют, с небольшими коррективами, примерно одни и те же актеры, а его муза и подруга жизни Ким Мин Хи снимается у него в тринадцатый раз.
Их первая совместная картина «Прямо сейчас, а не после» была увенчана в Локарно «Золотым леопардом», это было в 2015 году. С тех пор режиссер и актриса приговорены друг к другу — не только общей работой, но вспыхнувшим на съемках романом и десятилетней совместной жизнью. Год назад у них родился сын, но официально Хон Сан Су остается мужем своей жены, на дающей ему развода. А суровые нравы Южной Кореи прошлись и по ее лучшему режиссеру, и — особенно больно — по талантливой актрисе. Лицемерие в том, что после эротического триллера Пак Чхан Ука «Служанка», крайне далекого от благонравности, ее, исполнительницу главной роли, носили на руках и прочили оскаровские победы. А теперь ей перекрыта карьера в корейском мейнстриме, и они с Хоном снимают камерами старого образца малобюджетное «маленькое кино». Зато как же оно прекрасно!
Подробнее — в материале «Теория малых радостей».
79-й Международный кинофестиваль в Локарно открылся 6 августа 2026 года и по старшинству уступает только Венецианскому, являясь ровесником Каннского кинофестиваля. Он известен кинозалом под открытым небом на 8 тысяч зрителей на центральной площади города. На фестивале традиционно представлены фильмы из множества стран: в текущем году в основной конкурс включены работы из 72 государств, включая Вьетнам, Бразилию, Индию и Украину, при этом российское кино практически отсутствует с 2022 года.
Хон Сан Су, как и канадский режиссер Дени Коте, не раз получал награды на фестивале в Локарно, где он был отмечен «Золотым леопардом» в 2015 году за фильм «Прямо сейчас, а не после». В 2024 году актриса Ким Мин Хи, муза Хон Сан Су, получила награду за лучшую роль в его картине «У ручья». Режиссер известен тем, что снимает по два фильма в год и часто представляет их на Берлинале.
Другие фильмы и их авторы также становятся важной частью фестиваля: так, в 2024 году литовский фильм «Токсичный» режиссера Сауле Блювайте получил главную награду «Золотой леопард». Кроме того, специальный приз жюри был присужден австрийской картине «Луна» Курдвин Аюб, а Лауринас Барейша получил «Леопарда» за лучшую режиссуру за фильм «Сестры».