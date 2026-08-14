Фильмы Хон Сан Су и Дени Коте показали в Локарно

Накануне объявления победителей фестиваля в Локарно, которое состоится в субботу вечером, Андрей Плахов рассказывает о двух важных фильмах-участниках, художественная ценность которых неразрывна с жизненным опытом их создателей.

Хон Сан Су назвал свой фильм «Глазам не за что зацепиться» философическим мотто, а посвященная ему статья в фестивальной газете называется «Радикальный дзен». Конечно, и так можно обозначить мировоззрение корейского автора и его стиль, отточившийся за три десятилетия до пределов минимализма. То есть когда нет ничего лишнего, а если оно есть, то вдруг становится главным. Ключевые сцены разыгрываются за столом: герои выпивают, иногда слишком много, и закусывают, ведут необязательные разговоры (о той же еде, например, или о том, у кого лучше кожа) и как бы невзначай прощупывают друг друга. Впечатление, что один фильм продолжает другой, усиливается от того, что у этого режиссера играют, с небольшими коррективами, примерно одни и те же актеры, а его муза и подруга жизни Ким Мин Хи снимается у него в тринадцатый раз.

Их первая совместная картина «Прямо сейчас, а не после» была увенчана в Локарно «Золотым леопардом», это было в 2015 году. С тех пор режиссер и актриса приговорены друг к другу — не только общей работой, но вспыхнувшим на съемках романом и десятилетней совместной жизнью. Год назад у них родился сын, но официально Хон Сан Су остается мужем своей жены, на дающей ему развода. А суровые нравы Южной Кореи прошлись и по ее лучшему режиссеру, и — особенно больно — по талантливой актрисе. Лицемерие в том, что после эротического триллера Пак Чхан Ука «Служанка», крайне далекого от благонравности, ее, исполнительницу главной роли, носили на руках и прочили оскаровские победы. А теперь ей перекрыта карьера в корейском мейнстриме, и они с Хоном снимают камерами старого образца малобюджетное «маленькое кино». Зато как же оно прекрасно!

Подробнее — в материале «Теория малых радостей».