Сенат США начал проверку возможного использования платформы Roblox педофилами

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули и его коллега-демократ от Иллинойса Дик Дурбин объявили о начале двупартийного расследования возможных сексуальных преступлений против детей на платформе Roblox.

«Roblox, как представляется, делает приоритетом доход и показатели активности (пользователей.— “Ъ”), а не безопасность и благополучие наших детей. Предполагаемая преступная деятельность на платформе требует расследования со стороны Конгресса»,— отметили сенаторы. Они уже запросили у компании документы о том, как она обеспечивает защиту несовершеннолетних, потребовав ответ до конца месяца.

Сенаторы напомнили о нескольких случаях, когда взрослые пользователи платформы совершали «серьезные акты насилия и вредили детям, с которыми они знакомились на Roblox, включая даже убийство». Эти случаи стали поводом для нескольких исков компании. Генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон хочет объединить их в один классовый иск.

В компании уже заявили о готовности сотрудничать с расследованием. «Roblox построен на фундаменте безопасности. Мы не идем на компромиссы в этом… Мы с радостью поделимся фактами о том, как мы защищаем детей на платформе»,— цитирует издание Politico главного директора по безопасности компании Мэтта Кауфмана.