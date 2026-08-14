Площадь природных пожаров на Ямале достигла 67 тысяч гектаров

В Ямало-Ненецком автономном округе природные пожары зафиксированы на 44 отдельных участках. Общая площадь, пройденная огнем, за сутки выросла с 62 тыс. га до 66,9 тыс. га. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты региона.

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали три пожара на площади 3,4 тыс. га. Возгорания сейчас тушит 751 человек. Задействованы вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

ЯНАО входит в число наиболее пожароопасных регионов страны. МЧС называет основной причиной пожаров неосторожное обращение с огнем. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 735 гектаров.