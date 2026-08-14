Минобороны России пообещало Украине «заморозку» зимой

Минобороны России опубликовало в мессенджере «Макс» сообщение о ночных ударах по инфраструктуре Украины, сопроводив его нестандартным обещанием.

Публикация содержит картинку с надписью «Как снег на голову», на которой изображены три летящих в небе ударных дрона-камикадзе «Герань-4 Сикер». «Зимой вам будет "заморозка"», — заявили в Минобороны России.

Ведомство также отчиталось о результатах ночной работы. Минувшей ночью российские военнослужащие поразили логистический центр ВСУ в Броварах под Киевом, железнодорожную станцию порта Измаил и два морских буксира.