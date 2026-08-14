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Стилисты и пользователи соцсетей раскритиковали одежду от OpenAI. Бурную реакцию общественности вызвал новый магазин мерча Supply Co. Разработчик искусственного интеллекта решил пойти на сближение с аудиторией и выложил линейку «лайфстайл вещей» под брендами ChatGPT и Codex.

Но, кажется, фанаты новых технологий не вполне оценили коллекцию.

В нее вошли худи и свитшоты Codex за $100, лонгсливы и футболки с надписями вроде Good research takes time («хорошее исследование требует времени») за $50, флисовая куртка за $175 с вышивкой Research, ребристые носки с иконкой чата GPT за $15, а еще кепки, сумка-тоут, бутылка для воды, зеленый баскетбольный мяч ChatGPT за $70 и мини-клавиатура Codex Micro за $230.

Интернет стремительно заполнился комментариями. Вещи назвали устаревшими, дизайн мерча — оскорбительным, будто он ориентирован только на «ботаников», передает WSJ. К понятию «цифрового мусора» даже присоединили слово «вкус», и получилось tasteslop.

Директор по дизайну OpenAI Бен Кинг признал многообразие самых разных отзывов, но спрос говорит сам за себя. Несмотря на насмешки, Supply Co. распродал часть ассортимента, а некоторые предметы закончились. Выходит, даже спорный с точки зрения моды мерч работает как коммерческий и репутационный инструмент.

Это формирует тренд: ИИ-компании делают саму сувенирную продукцию моднее, пишет NYT. Себя уже проявили в этом Anthropic, Figma, Palantir.

Модные критики же пытаются разобраться, где граница между мерчем, демонстрирующим принадлежность к бренду, и модой, позволяющей выразить свою индивидуальность. Тем временем на онлайн-аукционах вроде eBay развернулась борьба за вещи с логотипом. Кепка, худи и пара мелочей от Codex ушли за $475. Подержанная толстовка OpenAI — почти за $250. Оригинальная футболка, предназначенная для сотрудников ИИ-компании, ушла за $120.

Кто знает, может быть, теперь это такой же инвестиционный инструмент, как винтажное вино или бумажная тарелка Курта Кобейна.

Яна Лубнина