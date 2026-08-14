РКН получил почти 150 тыс. жалоб на нарушения с персональными данными за полтора года

За последние полтора года Роскомнадзор получил почти 150 тыс. обращений граждан по поводу нарушений в сфере персональных данных. На Дне открытых дверей об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. Он сообщил, что обращений стало примерно на 20% больше по сравнению с предыдущим периодом.

По словам господина Вагнера, информационная система ведомства обнаруживает признаки нарушений персональных данных почти в 90% случаев. Приоритетом для нее служат интернет-ресурсы и направления, на которые поступают жалобы граждан. После обнаружения признаков нарушения служба направляет владельцу ресурса письмо с требованием устранить проблему или запрашивает данные, чтобы установить наличие нарушения и решить вопрос о более строгих мерах.

По данным представленного слайда, показатель мероприятий без контакта с контролируемыми лицами за отчетный период составил 9,4 тыс. Кроме того, служба проверила 159,1 тыс. интернет-сайтов. На 135,95 тыс. из них выявили нарушения законодательства в области персональных данных. Милош Вагнер напомнил, что мораторий на контрольные мероприятия действует с 2020 года и продлен до 2030 года. По его словам, плановые проверки почти не проводятся.