В «Единой России» предложили упростить обжалование штрафов для водителей
«Единая Россия» выступает за создание для российских водителей быстрого и понятного механизма проверки, оспаривания и возврата ошибочных штрафов. Об этом рассказал ТАСС руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.
По словам господина Сидякина, недопустимо, когда спустя несколько лет водителю предъявляют требования оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные деньги оказывается практически невозможно. Решить эту проблему следует в том числе на уровне цифровых сервисов, считает депутат.
Еще до оплаты штрафа водителю должны быть доступны фото нарушения, его описание, дата и точное время, добавил Александр Сидякин. Это позволит проверить обоснованность начисления и снизить число спорных ситуаций, пояснил депутат.
В апреле 2026 года «Единая Россия» уже высказывалась в защиту интересов автомобилистов, когда секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о не поддержке снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Тогда ЦОДД сообщил о технической готовности дорожных камер к снижению этого порога с 20 до 2–3 км/ч.
В декабре 2025 года группа депутатов от партии «Новые люди» внесла законопроект, предлагающий обязать должностных лиц приносить официальные извинения за неверно выписанные штрафы. Правительство выразило необходимость доработки законопроекта, указывая на то, что прекращение производства по административному делу не всегда связано с ошибкой должностного лица.