В «Единой России» предложили упростить обжалование штрафов для водителей

«Единая Россия» выступает за создание для российских водителей быстрого и понятного механизма проверки, оспаривания и возврата ошибочных штрафов. Об этом рассказал ТАСС руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

По словам господина Сидякина, недопустимо, когда спустя несколько лет водителю предъявляют требования оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные деньги оказывается практически невозможно. Решить эту проблему следует в том числе на уровне цифровых сервисов, считает депутат.

Еще до оплаты штрафа водителю должны быть доступны фото нарушения, его описание, дата и точное время, добавил Александр Сидякин. Это позволит проверить обоснованность начисления и снизить число спорных ситуаций, пояснил депутат.