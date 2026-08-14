Замминистра из Челябинской области победила в международном турнире по плаванию

Заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Елена Лукашина завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по плаванию на открытой воде XWaters Kazakhstan. Информацию подтвердили в ведомстве.

Турнир проходил с 7 по 9 августа в акватории озера Боровое (Республика Казахстан). Госпожа Лукашина заняла первое место на дистанции 500 м в ластах и стала третьей в заплыве на 1 км в своей возрастной категории. Участие в соревнованиях также приняла дочь чиновницы Варвара Лукашина, завоевавшая полный комплект наград, включая золото на километровой дистанции.

Отметим, что Елена Лукашина не единственная сотрудница регионального минцифры, отметившаяся спотивными достижениями. Министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов в диалоге с «Ъ-Южный Урал» также отметил главного специалиста отдела развития отрасли связи Юлию Бережко, которая переплывала Босфор в Стамбуле.

Евгений Рыженьков