Пентагон договорился о производстве компонентов ракет SM-3 с Boeing и RTX

Военное министерство США подписало рамочные соглашения с американскими компаниями Boeing и RTX. Документ предполагает увеличение объема производства компонентов ракет Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Ведомство ожидает, что выпуск ракет благодаря соглашениям будет ускорен. Работу над производством компонентов будет курировать Boeing, отмечается в пресс-релизе.

«Эти соглашения гарантируют, что наши военнослужащие получат необходимые им боеприпасы для победы»,— приводятся в пресс-релизе слова замглавы ведомства по вопросам закупок Майкла Даффи. Он добавил, что Пентагон сейчас намерен наладить цепочки поставок и перевести оборонно-промышленную базу на боевую готовность.

Ракеты Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA) — зенитные управляемые ракеты. Задействованы в работе американской системы противоракетной обороны Aegis. Их запускают с земли или с кораблей.