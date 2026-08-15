Челябинцы оказались за кулисами любимых мультфильмов: необычная экспозиция открылась в центре Челябинска

На площади Революции открыли выставку «Фабрика чудес», посвященную 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Сбер выступил генеральным партнером, и Челябинск стал одним из семи городов, жители которых отправились в путешествие по миру любимых мультфильмов.

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«Фабрика чудес» – уникальная интерактивная выставка. С большинством объектов можно взаимодействовать: изучать, исследовать и запускать. Посетители оказываются внутри творческого цеха, где набросок идеи превращается в полноценный художественный шедевр. Гидом по путешествию стал Чебурашка, именно его голос звучит в аудиосопровождении по выставке. Так гости ощущают себя участниками увлекательного спектакля.

Параллельно с экспозицией работает фестивальная зона с аквагримом, конкурсами, квизами и другими интерактивными впечатлениями. Для посещения выставки обязательно зарегистрироваться на сайте, на фестивальную зону вход бесплатный.

«Мы помним «Союзмультфильм» с детства. На этих мультфильмах выросли многие поколения, с удовольствием смотрят их и нынешние дети. Сегодня у нас есть возможность узнать о легендарной студии чуть больше: о том, как снимаются мультфильмы, о наших любимых героях и современных технологиях анимации», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Фабрика чудес – один из самых нестандартных проектов, какие бывали в нашем городе. Это путешествие за пределы киноэкрана, мир, который обычно недоступен зрителям, окажется перед челябинцами как на ладони. Выставка станет увлекательным аттракционом для всей семьи. Взрослые окунутся в ностальгию, а дети увидят, как правильно превратить свою яркую фантазию в интересную всем историю. Мы рады поддержать эту инициативу и отметить таким образом юбилей Союзмультфильма», – отмечает управляющий Челябинским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Ручай.

ПАО «Сбербанк»