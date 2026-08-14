В Иране заявили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper
Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский беспилотник MQ-9 над провинцией Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Беспилотник был один, уточнили в КСИР. Для его перехвата иранские военнослужащие использовали усовершенствованные средства ПВО, указано в сообщении.
США и Иран возобновили атаки в начале июля. США для урегулирования конфликта требуют от Ирана открытия Ормузского пролива. Иран в свою очередь требует снятия американской блокады иранских портов, возмещения ущерба от боевых действий, снятия санкций и разморозки активов.
Потери американских беспилотников MQ-9 Reaper в конфликте с Ираном превысили 45 единиц, что составляет около 25% от их общего парка, а совокупный ущерб превысил $1,3 млрд. В июле 2026 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Эндимешк в провинции Хузестан.
За несколько дней до этого, 8 июля 2026 года, Корпус стражей исламской революции также сообщал о сбитом американском разведывательно-ударном беспилотнике MQ-9 Reaper над зоной проведения операции, в которой Иран наносил массированные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эти события произошли на фоне возобновления взаимных атак между США и Ираном, которые начались 8 июля 2026 года после обвинений в нарушении меморандума о взаимопонимании.