В Иране заявили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper

Силы ПВО Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский беспилотник MQ-9 над провинцией Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Беспилотник был один, уточнили в КСИР. Для его перехвата иранские военнослужащие использовали усовершенствованные средства ПВО, указано в сообщении.

США и Иран возобновили атаки в начале июля. США для урегулирования конфликта требуют от Ирана открытия Ормузского пролива. Иран в свою очередь требует снятия американской блокады иранских портов, возмещения ущерба от боевых действий, снятия санкций и разморозки активов.