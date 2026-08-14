Суд Англии не стал запрещать Потанину судиться с бывшей женой в России
Семейный суд Англии и Уэльса не стал запрещать главе «Норникеля» Владимиру Потанину судиться с бывшей женой Натальей в России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Бывшие супруги уже более 10 лет делят имущество после развода. Госпожа Потанина решила обратиться в британский суд, поскольку ее не удовлетворило решение суда в России.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году. Суд в России поделил их имущество поровну. При этом под раздел попали только активы, которые принадлежали супругам фактически, не бенефициарно. По утверждению госпожи Потаниной, ей досталось менее 1% от реального состояния бизнесмена. Она считает, что бывший муж пытается скрыть имущество, и инициировала разбирательства в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании.
В феврале Владимир Потанин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой выдать антиисковый запрет по разбирательству о разделе имущества. Его просьбу удовлетворили в мае, поскольку, по мнению суда, санкции ограничивают бизнесмена в доступе к правосудию в Англии. В июне госпожа Потанина обратилась в Семейный суд Англии и Уэльса с ходатайством о запрете бывшему супругу продолжать разбирательство в России. Она назвала действия бизнесмена «недобросовестными, обременительными и репрессивными».
Британская юрисдикция согласилась с бизнесменом, что он использовал доступные юридические возможности, что не является недобросовестным, обременительным и репрессивным. Кроме того, суд указал, что Наталья Потанина «затянула с обращением за справедливой защитой». Она обратилась в суд Англии спустя почти четыре месяца после того, как господин Потанин сообщил ей о разбирательстве в России.
10 августа 2026 года Высокий суд Англии обязал Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей жены Натальи в рамках рассмотрения дела о разделе имущества после развода. Предпринимателю был установлен срок до 14 июля 2026 года для предоставления ответов, а предварительное слушание назначено на 17–18 сентября 2026 года.
Ранее, 19 февраля 2026 года, Владимир Потанин подал иск в Арбитражный суд Москвы к Наталье Потаниной, предположительно с просьбой запретить ей продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Лондона. Осенью 2025 года Апелляционный суд в Лондоне уже постановил, что Наталья Потанина имеет право на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли бывшего мужа в акциях «Норникеля», а также на такую же долю от дивидендов, выплаченных ему с 2014 года, и элитной российской недвижимости. После развода в 2014 году Наталья Потанина, по ее утверждению, получила $41,5 млн, что составляет менее 1% от состояния бизнесмена, тогда как сам Потанин заявлял о выплате в $84 млн.