Суд Англии не стал запрещать Потанину судиться с бывшей женой в России

Семейный суд Англии и Уэльса не стал запрещать главе «Норникеля» Владимиру Потанину судиться с бывшей женой Натальей в России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Бывшие супруги уже более 10 лет делят имущество после развода. Госпожа Потанина решила обратиться в британский суд, поскольку ее не удовлетворило решение суда в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году. Суд в России поделил их имущество поровну. При этом под раздел попали только активы, которые принадлежали супругам фактически, не бенефициарно. По утверждению госпожи Потаниной, ей досталось менее 1% от реального состояния бизнесмена. Она считает, что бывший муж пытается скрыть имущество, и инициировала разбирательства в разных юрисдикциях, в том числе в Великобритании.

В феврале Владимир Потанин обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой выдать антиисковый запрет по разбирательству о разделе имущества. Его просьбу удовлетворили в мае, поскольку, по мнению суда, санкции ограничивают бизнесмена в доступе к правосудию в Англии. В июне госпожа Потанина обратилась в Семейный суд Англии и Уэльса с ходатайством о запрете бывшему супругу продолжать разбирательство в России. Она назвала действия бизнесмена «недобросовестными, обременительными и репрессивными».

Британская юрисдикция согласилась с бизнесменом, что он использовал доступные юридические возможности, что не является недобросовестным, обременительным и репрессивным. Кроме того, суд указал, что Наталья Потанина «затянула с обращением за справедливой защитой». Она обратилась в суд Англии спустя почти четыре месяца после того, как господин Потанин сообщил ей о разбирательстве в России.