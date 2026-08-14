WSJ: жена главы Anthropic просила у Эпштейна деньги на свой порностартап

Кэми Кларк, жена владельца Anthropic Дарио Амодеи, несколько лет поддерживала отношения с финансистом Джеффри Эпштейном и просила у него денег на ее «революционный» порностартап. Об этом сообщает The Wall Street Journal, изучившая раскрытые Минюстом США «файлы Эпштейна» и иную публично доступную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэми Кларк и гендиректор Anthropic Дарио Амодеи

Фото: ludovic MARIN / AFP Кэми Кларк и гендиректор Anthropic Дарио Амодеи

Фото: ludovic MARIN / AFP

В 2010 году госпожа Кларк вместе с подругой Мишель Капочефало создали компанию Eddice, которая называла себя «революционной порнокомпанией», нацеленной на разрушение мужского доминирования в порноиндустрии. Позже компания начала сбор средств на свой первый фильм — «Американская девушка в Париже».

В 2011 году один из знакомых Джеффри Эпштейна познакомил женщин с финансистом: «Ты должен как-то устроить ужин с моими девушками — Кэми и Мишель. Они в Лос-Анджелесе собирают деньги на порнофильм для женщин».

Госпожа Кларк, как сообщает газета, в течение двух лет встречалась и списывалась с Эпштейном, уговаривая его вложиться в ее компанию. В ответ на одну из таких просьб финансист произнес: «Не люблю секс по ТВ». В 2013 году компания прекратила существование из-за отсутствия финансирования. Позже госпожа Кларк безуспешно пыталась заинтересовать Эпштейна и другими своими бизнес-проектами.

Газета отмечает, что в своих резюме госпожа Кларк не упоминает об Eddice. Она познакомилась с господином Амодеи в 2014 году и вышла за него замуж в 2022 году. Как утверждает издание, не имея никакого официального статуса в Anthropic, госпожа Кларк является ключевой фигурой в компании.

Андрей Келекеев