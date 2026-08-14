WSJ: жена главы Anthropic просила у Эпштейна деньги на свой порностартап
Кэми Кларк, жена владельца Anthropic Дарио Амодеи, несколько лет поддерживала отношения с финансистом Джеффри Эпштейном и просила у него денег на ее «революционный» порностартап. Об этом сообщает The Wall Street Journal, изучившая раскрытые Минюстом США «файлы Эпштейна» и иную публично доступную информацию.
Кэми Кларк и гендиректор Anthropic Дарио Амодеи
Фото: ludovic MARIN / AFP
В 2010 году госпожа Кларк вместе с подругой Мишель Капочефало создали компанию Eddice, которая называла себя «революционной порнокомпанией», нацеленной на разрушение мужского доминирования в порноиндустрии. Позже компания начала сбор средств на свой первый фильм — «Американская девушка в Париже».
В 2011 году один из знакомых Джеффри Эпштейна познакомил женщин с финансистом: «Ты должен как-то устроить ужин с моими девушками — Кэми и Мишель. Они в Лос-Анджелесе собирают деньги на порнофильм для женщин».
Госпожа Кларк, как сообщает газета, в течение двух лет встречалась и списывалась с Эпштейном, уговаривая его вложиться в ее компанию. В ответ на одну из таких просьб финансист произнес: «Не люблю секс по ТВ». В 2013 году компания прекратила существование из-за отсутствия финансирования. Позже госпожа Кларк безуспешно пыталась заинтересовать Эпштейна и другими своими бизнес-проектами.
Газета отмечает, что в своих резюме госпожа Кларк не упоминает об Eddice. Она познакомилась с господином Амодеи в 2014 году и вышла за него замуж в 2022 году. Как утверждает издание, не имея никакого официального статуса в Anthropic, госпожа Кларк является ключевой фигурой в компании.
Минюст США 30 января 2026 года завершил публикацию материалов расследования дела Джеффри Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн файлов. Публикация этих документов началась с лета 2025 года, и они раскрывают масштабы влияния финансиста, а также глубину его связей с мировой элитой, несмотря на попытки дистанцироваться от него. Документы показывают, что Эпштейн консультировал европейских лидеров и обедал с представителями Голливуда, гендиректорами и правительственными чиновниками.
В связи с делом Эпштейна 6 февраля 2026 года Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Кэролайн по подозрению в отмывании денег и мошенничестве с налогами. Они фигурируют в файлах дела более 673 раз, а в завещании финансиста, составленном за два дня до смерти, Кэролайн Ланг должна была получить $5 млн. В 2016 году Кэролайн Ланг вместе с Джеффри Эпштейном основала офшорную компанию на Виргинских островах, которой владела с отцом. Также в феврале 2026 года Министерство юстиции США направило законодателям письмо о редактировании материалов по делу Эпштейна, содержащее список известных лиц, упомянутых в любом контексте, включая королеву Великобритании Елизавету II, рэпера Jay-Z и актера Джорджа Клуни.
Американская компания Anthropic, сооснователем которой является Дарио Амодеи, в ходе очередного раунда финансирования в феврале 2026 года привлекла $30 млрд от инвесторов, включая Nvidia и Microsoft. Капитализация компании выросла более чем вдвое по сравнению с сентябрем 2025 года, достигнув $183 млрд. В начале февраля Anthropic представила новый ИИ-инструмент для бизнеса Claude Cowork, что привело к падению акций многих компаний-разработчиков ПО для бизнеса и аналитики.