Минобороны Румынии сообщило о падении дрона в лесу у границы с Украиной
В уезде Тулча на востоке Румынии, в 5 км от границы с Украиной, упал и загорелся беспилотник. Его происхождение неизвестно, сообщило министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, сигнала о появлении дрона не поступало в систему радиолокационного наблюдения, поскольку он летел на очень низкой высоте. Беспилотник упал в лесистой местности, после чего загорелся.
Обошлось без пострадавших и ущерба на земле. На месте падения БПЛА работают военные специалисты, также задействован вертолет IAR PUMA 330 SOCAT.
Министерство обороны Румынии неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и их падениях в 2026 году, что привело к 15 зафиксированным случаям несанкционированного проникновения дронов и обнаружению их фрагментов на территории Румынии в 14 случаях. В связи с этим румынские власти запросили у Киева программировать беспилотники на самоподрыв при случайном залете на румынскую территорию.
Ранее, 2 августа 2026 года, Минобороны Румынии сообщало о падении беспилотника у границы с Украиной, когда обломки дрона обнаружили на сельскохозяйственном участке в населенном пункте Периправа, примерно в одном километре от украинской границы. До этого, в ночь на 29 мая 2026 года, беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском городе Галац, в результате чего пострадали четыре человека, и тогда румынский президент Никушор Дан заявил, что дрон был сбит украинскими ПВО. В ответ на эти инциденты глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил 2 июня 2026 года, что альянс намерен направить больше сил на восточный фланг Европы.