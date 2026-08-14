Минобороны Румынии сообщило о падении дрона в лесу у границы с Украиной

В уезде Тулча на востоке Румынии, в 5 км от границы с Украиной, упал и загорелся беспилотник. Его происхождение неизвестно, сообщило министерство национальной обороны Румынии.

По данным ведомства, сигнала о появлении дрона не поступало в систему радиолокационного наблюдения, поскольку он летел на очень низкой высоте. Беспилотник упал в лесистой местности, после чего загорелся.

Обошлось без пострадавших и ущерба на земле. На месте падения БПЛА работают военные специалисты, также задействован вертолет IAR PUMA 330 SOCAT.