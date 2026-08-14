В Керчи на три дня отключат газ у 10 тысяч абонентов

В Керчи в течение трех дней будут ремонтировать газопровод. Из-за этого отключат подачу газа для почти 10 тыс. абонентов.

Газопровод расположен на улице Коммунаров. Ремонтные работы планируются с 8:00 20 августа до 17:00 21 августа, сообщили в «Крымгазсети».

В начале января на южном берегу Крыма проводили внеплановые работы на газопроводе. Из-за этого приостанавливали газоснабжение 4,5 тыс. жителей в поселках городского типа Кореиз, Курпаты, Гаспра и Ореанда.