Итало-диско, море гортензий и «Москва — Петушки» в пабе

На предстоящей неделе в Челябинске пройдет масштабный цветочный праздник и итальянский пикник на крыше. В театральной афише — возвращение культовой поэмы Ерофеева в интерьеры паба, документальное переосмысление Достоевского и сказка в жанре «домашнего площадного театра», а любителей кино ждут джазовые импровизации и классика Джима Джармуша на языке оригинала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

События и досуг

На улице Кирова (площадка у дома №167) 15 августа состоится праздник гортензий. Городское событие включает выставку различных сортов, лекторий по уходу за растениями от профессиональных цветоводов и консультации ландшафтных дизайнеров по интеграции кустарников в садовую среду. В финале мероприятия будет объявлен самый красивый сорт по результатам народного голосования. Время проведения с 11:00 до 16:00. Вход свободный. 0+

В челябинском Стендап клубе 15 августа пройдет шоу «Опытный стендап». Формат предполагает выступления комиков с проверкой нового материала и обкаткой проверенных монологов. Зрители смогут увидеть процесс создания комедийного номера «с нуля». Сбор гостей в 15:00, начало в 16:00. Стоимость билета — от 500 руб. 18+

В баре Hoppy Mondays 15 августа пройдет тематический пикник Italo Disco Picnic. Программа объединит гастрономическую часть (приготовление пасты) и музыкальный сет от диджеев Slavinskas, Jolly M8 и Shuva. Организаторы обещают атмосферу «Римских каникул» на открытой террасе заведения. Начало гастрономической части в 19:00, танцевальной программы — в 21:00. Вход свободный. 18+

В Городском саду им. А. С. Пушкина 16 августа организуют концерт бардовской песни под открытым небом. В программе заявлены выступления местных авторов-исполнителей, включая Анну Плис, Антона Смирнова и дуэт Инги Юдович и Ольги Медведевой. Время проведения с 17:00 до 20:00. Вход свободный. 0+

Спектакли

В Молодежном театре 16 августа играют «Тайну корабля призраков». Режиссер Дарья Догадова создала приключенческую историю для семейного просмотра. Сюжет о мальчике-радиолюбителе и команде китобоев-призраков исследует темы одиночества и внутренней свободы. Спектакль отличается сложным визуальным рядом и использованием сценических эффектов. Начало в 12:00. Стоимость билета — 500–700 руб. 6+

Артисты камерного театра 15 августа играют «Синее чудовище» на сцене НХТ. Постановка Марии Романовой (Санкт-Петербург) реализована в жанре домашнего площадного театра. Особенностью спектакля является размещение зрителей в зоне «комфорт-класса» (кресла-мешки) непосредственно на игровой площадке рядом с артистами, что обеспечивает эффект полного погружения в сказку Карло Гоцци. Начало в 18:30. Стоимость билета — 600–800 руб. 16+

В пространстве «Многогранник» 18 августа пройдут гастроли екатеринбургского театра «Давай! Солнышко!» со спектаклем «НЕточка». Постановка соединяет текст романа Достоевского «Неточка Незванова» с элементами документального театра, поднимая вопросы социализации «особенных» людей и их восприятия обществом. Начало в 19:00. Стоимость билета — 1000 руб. 16+

В «Театральном пространстве Свободы» с 18 по 20 августа играют черную комедию братьев Пресняковых «Изображая жертву». Спектакль представляет собой экзистенциальное исследование человеческой пустоты и имитации чувств в современном обществе. Режиссерская группа фокусируется на поиске ответа на вопрос о возможности сохранения «людского» в условиях эмоционального дефицита. Начало в 19:00. Стоимость билета 800–1000 руб. 18+

В пабе Horse Head 20 августа состоится спектакль-исповедь «Москва — Петушки». Режиссер Дмитрий Олейников задействовал в постановке актеров ведущих челябинских театров (Камерного, Драмы и «Манекена»). Текст Венедикта Ерофеева представлен в неформальной обстановке, сочетая формат «веселья с грустинкой» и прямой диалог со зрителем. Начало в 19:30. Стоимость билета 1400–2400 руб. 18+

Кино и мастер-классы

В «Синема Парке» 17 августа покажут культовую ленту Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Фильм, состоящий из одиннадцати новелл с участием звезд первой величины (от Игги Попа до Тома Уэйтса), будет продемонстрирован на языке оригинала с русскими субтитрами. Начало в 19:30. Стоимость билета — 450 руб. 16+

В кинотеатре «Знамя» 20 августа пройдет авторский концерт-перформанс «(Не)Объяснимые вещи». Программа джаз-фьюжн коллектива Антона Хаустова включает использование уникальных музыкальных инструментов ручной работы в сочетании с концептуальным видеоартом. Начало в 20:00. Стоимость билета 800–1200 руб. 16+

В библиотеке №26 18 августа запланирована образовательная программа. В 16:00 начнется мастер-класс по росписи бокалов акриловыми красками под руководством художника Нины Скляровой. Следом, в 16:30, актер Владислав Филипенко проведет тренинг «Эмоция сильнее истории», посвященный ораторскому искусству и актерским техникам удержания внимания аудитории. Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации. 16+

Евгений Рыженьков